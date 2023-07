EL VALOR DE NUESTROS EDIFICIOS

“Soy arquitecto de profesión y apasionado de la arquitectura vernácula y del patrimonio. Mucho de esto comenzó mientras estudiaba la carrera, por esta falta de información de nuestra arquitectura local y ahí me empezó a llamar al atención. Luego empecé a hacer activismo por medio de mi página Efímero Arquitectura y ahí empecé a subir fotografías. Me apasiona la fotografía documental y quería hacer un registro de la ciudad, primero del Centro Histórico y luego me fui a lugares más lejanos, el sureste, los ejidos, las zonas rurales, que son sitios olvidados por el tema de la conservación y corren mucho riesgo”, compartió el creador sobre su preocupación por la protección y rescate del patrimonio arquitectónico de Saltillo.

En un inicio, relató, tenía la intención de hacer una imagen con elementos característicos de la arquitectura menor, pero se decantó por los monumentos, las cúpulas y torres de las iglesias y parroquias de la ciudad —entre La Hibernia, el Templo de San Juan Nepomuceno y la iglesia de San Esteban de la Nueva Tlaxcala— para que fueran las protagonistas del póster.