Virginia Woolf, a 83 años de su muerte, así la recordamos

Al final de su vida, Woolf comenzó a experimentar alucinaciones auditivas, preludio de otra crisis mental devastadora. Después de enviar cartas de despedida a Leonard y a su hermana Vanessa, decidió poner fin a su vida arrojándose al río Ouse con los bolsillos de su abrigo llenos de piedras. Este acto marcó su último intento de escapar del sufrimiento, poniendo fin a una vida marcada por la lucha interna y la genialidad literaria.

Fragmento de la carta de Leonard

“Estoy segura de que me estoy volviendo loca de nuevo. Creo que no puedo pasar por otra de esas espantosas temporadas. Esta vez no me recuperaré. Empiezo a oír voces y no puedo concentrarme. Así que estoy haciendo lo que me parece mejor. Me has dado la mayor felicidad posible. Has sido en cada uno de los aspectos todo lo que se puede ser. No creo que dos personas puedan haber sido más felices hasta que apareció la terrible enfermedad. No puedo luchar más. Sé que estoy destrozando tu vida, que sin mí podrías trabajar. Y sé que lo harás. Podrás comprobar que ni tan solo este escrito lo puedo hacer adecuadamente. No puedo leer”.