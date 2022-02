Catálogo sexual de Televisa... ¿Qué actrices formaban parte del ‘Burdel más grande de México’?

Una experiencia más que fue contada es la de Alejandra Ávalos, quien se sumó a estas declaraciones mediante las cámaras de Imagen Televisión. Ella confesó haber recibido invitaciones para ser parte de ese catálogo que ofrecía “favores sexuales” a publicistas y directivos de la empresa.

“Me habló una señora, de las famosas representantes de artistas, y me dijo que había un catálogo de Televisa, que si quería participar. Le dije que no me manejaba bajo esos estándares de favores sexuales”, aclaró la estrella.

Las sumas que le ofrecían llegaban hasta “1 millón de pesos por noche cuando alguien acompañaba a algún ejecutivo o cliente de Televisa”, la actriz dijo que esa llamada había sido hace alrededor de 25 o 30 años, pero que hace 5 le volvieron a insistir.