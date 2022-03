César Bono, el actor que ha superado 9 infartos y el Covid-19, está hospitalizado

Bono, que ha tenido nueve infartos y superó el COVID-19, fue atendido por especialistas debido a una complicación en su salud de la por ahora se desconocen los detalles.

“Sí, está con nosotros”, aseveró personal del hospital.

El pasado mes de agosto, Bono saló positivo a la prueba del COVID-19, y dio detalles de su salud después de haber superado un infarto al miocardio y ocho cerebrales, que le originaron problemas en su movilidad que lo obligaron a recurrir a una silla de ruedas y bastón.

“Sigo con problemas de movilidad, pero no estoy tonto, no dependo de nadie, en lo material nadie me mantiene, nadie me lleva al baño, nadie me baña, puedo vestirme, digo, me tardo tres veces más que cualquier señor, pero sí lo hago, sí lo puedo hacer y eso me gusta más que ser millonario”, explicó en entrevista.

