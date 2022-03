Con 5 chefs y 16 platillos, Robert De Niro disfrutó de la cena más cara del mundo

Para empezar, reunir a 5 de los mejores chef españoles no es nada fácil, ni mucho menos lograr que una figura como De Niro aceptara la invitación. De acuerdo con Vanity Fair, el actor de “Buenos Muchachos” asistió a la cena como invitado especial de Madrid Fusión, congreso internacional de gastronomía que desde el 28 al 30 de marzo reunirá en Madrid lo mejor de los mejores chefs del mundo y más allá, en una edición íntegramente dedicada a la cocina sostenible. Se cree que para que el actor participe como imagen de un evento de tal magnitud, cobra al menos 300 mil dólares, sin embargo, él lo hizo a cambio de una cena.

El actor y empresario estadounidense aceptó promocionar la pasada edición de Madrid Fusión a cambio de esta propuesta gastronómica, para la que ha estado buscando fecha en su agenda hasta que logró agendarla para el pasado 1 de marzo.

UNA ESTRELLA INVITADA

La brillante idea vino de la agencia Leo Burnett, quienes le enviaron al actor una invitación a través de YouTube, la cual no pudo rechazar: “No tenemos presupuesto, pero una oferta a la que no podrás decir que no: El menú más exclusivo del mundo, jamás desarrollado, cocinado por 5 de los chefs más famosos del mundo, solo para ti”.

De Niro, copropietario de la cadena de hoteles y restaurantes de lujo Nobu, protagonizó el video producido por Attic Films con el que Madrid Fusión buscaba promocionarse en el mercado internacional, en el que un supuesto abogado del congreso acudía al despacho de la estrella de Hollywood para hacerle “una oferta que no podrá rechazar”: apadrinar el encuentro internacional a cambio de esta comida.