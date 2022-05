¿Chabelo tiene cáncer terminal y demencia senil?... así lo afirma una fuente cercana al actor

De acuerdo con una fuente cercana a Chabelo, el conductor tiene cáncer, mismo que hizo metástasis, por lo que no hay ninguna esperanza de vida. Ante este panorama, Chabelo hasta viajó a Querétaro para despedirse de su mejor amigo, el ex abogado Juan José Torreslanda, de 80 años.

“Juan José, perdón por llegar sin avisar, pero me vine a despedir; estoy triste, tengo cáncer, no hay cura, y antes de caer en cama y no poderme levantar, te vine a ver; pero por favor, no quiero que nadie se entere”, le dijo, supuestamente, Chabelo a su amigo, según informó la fuente.

Esta persona anónima aseguró también que la salud de Chabelo decayó a raíz de su salida de Televisa en 2015. “A Xavier le cambió la vida, fue muy triste para él”, aseguró.

La presunta amiga del conductor de televisión contó que, a finales de 2020, el “amigo de todos los niños” ingresó a quirófano para que le retiraran el tumor, pero fue notificado que el cáncer había avanzando a varios órganos vitales.

“¡Ya no hay esperanza, lo desahuciaron!”, contó la supuesta amiga de Chabelo.

A pesar de que los especialistas le dijeron a “Chabelo” que podía iniciar el tratamiento de quimioterapias, él se negó de manera contundente, por lo que actualmente recibe medicamento bajo la supervisión de su esposa e hijos.

Además, la supuesta amiga contó que el ex conductor de Televisa también está batallado contra la demencia senil. Aparentemente tiene días en los que le cuesta reconocer a su familia y amigos.

Finalmente, la entrevistada reveló que la familia ha decidido mantener oculta la salud de “Chabelo”, pues no quieren que su imagen se vea afectada por su actual lucha contra el cáncer, pero dijo que él ha comenzado a despedirse de sus amigos y familiares.

Con información de TVNotas