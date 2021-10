‘Halloween 4: El regreso de Michael Myers’ y ‘En la oscuridad de la noche’, las películas más populares de terror esta semana en Netflix y Amazon

PELÍCULA

‘Halloween 4: El regreso de Michael Myers’

Netflix

Año: 1988

Duración: 1 h 28 minutos

Director: Dwight H. Little

“Viejita, pero bonita”, y aunque en algunos días la franquicia de “Halloween” nos sorprenderá con una última película, un clásico de la temporada ya está disponible en Netflix y sin duda, ya se encuentra entre lo más visto en la plataforma. “Halloween 4” es una película slasher estadounidense de 1988 y la cuarta entrega de la saga de películas de “Halloween”. Dirigido por Dwight H. Little y escrito por Alan B. McElroy, se enfoca en Michael Myers regresando a casa para matar a su sobrina, Jamie Lloyd (Danielle Harris), la hija de Laurie Strode, con su expsiquiatra el Dr. Sam Loomis (Donald Pleasence) una vez más persiguiéndolo. Como sugiere el título, esta película marca el regreso de Michael Myers después de haber estado ausente en la entrega anterior, “Season of the Witch”. Aunque en esta entrega no participa la aclamada actriz, Jamie Lee Curtis, sí es el regreso de Myers a la saga que en algún momento buscaba ser una historia de fantasmas; sin embargo, debido al desempeño financiero decepcionante de la tercera película y a petición de los fans de la saga, “Halloween 4” reintrodujo a Michael Myers.