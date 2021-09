“The Tragedy of Macbeth” de Joel Coen, una cruda adaptación de la tragedia de Shakespeare

Joel Coen, en su primera película dirigida en solitario, estrenó el viernes una sorprendentemente cruda adaptación en blanco y negro de la tragedia de Shakespeare “Macbeth” con Denzel Washington y Frances McDormand, en el Festival de Cine de Nueva York.

“The Tragedy of Macbeth”, que inauguraría por la noche la 59a edición del festival, no es una adaptación de carne y hueso que se desarrolla en los campos escoceses, sino una pesadilla minimalista de cine noir llena de sombras y niebla, enmarcada en un cuadrado formato cinematográfico académico, lleno de imágenes austeras y expresionistas.

“No quería abandonar la noción de la obra”, dijo Coen a reporteros tras una función. “Era tomar una obra de teatro y hacer una película con ella que me pareciera interesante, no tratar de convertir la obra en cine. No quería ocultar la obra”.

“Mucho del impulso motivador en términos de diseño era quitar cosas”, dijo.

La película, que estrenará a 24 en cines el 25 de diciembre y que debutará en enero en Apple TV+, es el estreno más anticipado para el Festival de Cine de Nueva York. El festival forma parte de la oferta revitalizada del Lincoln Center y se celebrará hasta el 10 de octubre. El interés en “The Tragedy of Macbeth” se debe en parte a que es la primera película de Coen sin su hermano, Ethan, quien recientemente se retiró del cine. Pero también por el poder estelar de sus protagonistas, Washington como Macbeth y McDormand como Lady Macbeth.

Para ambos actores la película es una especie de culminación.