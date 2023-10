¡De cantante a Mutante! Rumores afirman que Taylor Swift estará en el reparto de Deadpool 3

Pareciera que ya tenemos una estrella invitada y se trataría nada menos que de la reina del pop Taylor Swift . Si bien, estos rumores no han sido confirmados por ningún portal, los fanáticos creen que es una gran posibilidad, en especial cuando Taylor ha sido vista junto al productor Shawn Levy y al actor Ryan Reynolds .

La saga del antihéroe más cómico del Universo Cinematográfico de Marvel ya tiene fecha de estreno, en mayo del próximo año. No obstante, un aspecto que se ha discutido es ¿Quién aparecerá como invitado especial en esta ocasión?

Taylor Swift is here. @TheAthletic pic.twitter.com/XzSm6uM8tI

Aunque este “cameo” aún no ha sido confirmado, los fanáticos de la cantante y de Deadpool esperan que no sea tan breve como lo fue el de Brad Pitt en la segunda entrega de esta saga. Así mismo se espera que el personaje Dazzler salga en la película, aunque no sea interpretado por la reina del pop actual. (Con información de Codigoespagueti.com)