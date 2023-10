‘Debería haber diversidad de toda clase en el cine’, Patty Jenkins, directora de Wonder Woman

¿A nivel personal prefieres ir a una sala de cine o ver cine en la comodidad de tu casa por streaming? “Yo creo en la sala de cine como una experiencia independiente. No veía la hora de volver al cine y creo que deberíamos luchar juntos. Por eso me parece que la pandemia fue muy interesante... Yo misma me vi involucrada en la decisión de estrenar ‘Wonder Woman’ por streaming, solo porque era la mejor elección en ese preciso momento. Pero quiero ver cine en una sala de cine, permitiendo que las dos plataformas también puedan ser distintas. El streaming demostró que los adultos no solo querían ver películas dramáticas o que la gente no quería ese estilo de cine. Pero yo quiero que mis películas se estrenen en una sala de cine”.

¿Qué deberían hacer las salas de cine para competir con el streaming? “Ir al cine es siempre algo especial, solía ser algo que no se podía experimentar en ningún lado. Y es lo que hay que seguir manteniendo si se hace bien. Yo tengo la mejor televisión y un buen sistema de audio que no puede competir con la experiencia de sentarme en una sala oscura de cine profesional, como si volara en primera clase. El trabajo tiene que ser de ambos lados. Yo puedo generar la buena experiencia con el cine, pero la sala tiene que generar la buena experiencia, no solo una pantalla grande.”

¿Te refieres a las salas premium que ofrecen servicio de cena y asientos VIP reclinables? “Tal cual. Creo que la experiencia premium en las salas de cine puede mejorar, cenando, al mismo tiempo que vemos cine, en vez de salir después a cenar. Hay lugar para marcar una diferencia. Ya no podemos hacer las cosas como hicimos siempre, tenemos que adaptarnos al cambio, tenemos que mejorar, todos”.

¿A nivel profesional los estudios pagan lo mismo por un estreno en streaming o una sala de cine al momento de estrenar casi al mismo tiempo? ¿Tu experiencia con el estreno en streaming de Wonder Woman 84 no se pareció en algo a la queja de Scarlett Johansson a Disney por no recibir ningún porcentaje en la recaudación del streaming de Disney con Black Widow? “Fue una elección muy difícil en un momento muy difícil. Estábamos todos demasiado distraídos con peores problemas, con tanta gente en los hospitales. Yo ni siquiera sabía cuando iba a poder controlar la pandemia. Y estrenar por streaming resultó la mejor idea entre las peores ideas. Pero me rompió el corazón. No creo que ayudó para nada a la película y sabía que algo así podía pasar. Tampoco podía esperar dos o tres años más, hasta que abrieran las salas de cine. Pero fue doloroso perder la experiencia de una pantalla grande con tantos efectos especiales. Con Warner tuvimos una discusión muy profunda sobre el tema, pero no soy una gran admiradora de estrenar por streaming, y espero poder evitarlo en el futuro”.