Uno de los cineastas más exitosos es, sin lugar a dudas, Guillermo del Toro, quien a lo largo de su carrera no sólo ha logrado posicionarse como uno de los famosos más queridos, también forma parte de la lista de mexicanos que han recibido un Oscar, aunque en su caso suman dos.

Este domingo el tapatío llega a los 58 años de edad, pero este cumpleaños tiene un sabor agridulce, aunque prepara el estreno de dos grandes proyectos: la serie “El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro” y la película “Pinocchio”, ambos para Netflix, también reveló que se encuentra en medio de una gran crisis familiar.

A través de sus redes sociales, el director agradeció a todos sus fans por los mensajes de cariño, felicitaciones y buenos deseos que ha recibido a lo largo de este día; sin embargo, también reveló que por desgracia su familia no se encuentra del todo bien: “Pasando por un momento difícil estos días. Los buenos deseos son bienvenidos”, escribió.

Aunque no dio muchos detalles, el “Tío Guillermo”, como es llamado cariñosamente por sus seguidores, explicó que alguien de su familia se encuentra en medio de una crisis de salud, pero aclaró que no se trata de él: “Dificultad familiar de salud. No soy yo”, agregó.

