Es falso que Shakira se llevará un árbol de Barcelona

Piqué y su nueva novia Clara Chía , quien se dice recibió un costoso regalo del ex futbolista, que consiste en uno de sus exclusivos autos de colección, ya aparece en la cuenta de Instagram del ex de la colombiana, quien ha pasado unos meses muy complicados entre los detalles que han salido a la luz de la infidelidad de Piqué y también por los problemas de salud de sus papás.

Es decir, cinco meses antes de que la colombiana abandonara definitivamente Barcelona para instalarse en Miami; el retiro del árbol lo hizo porque estaba en mal estado, es decir, podrido.

Shakira se despidió de Barcelona el pasado 2 de abril con un emotivo mensaje de agradecimiento que ya suma más de 3 millones de “me gusta”.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas”, se lee.