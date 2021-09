Eugenio Derbez y Diego Boneta, los mexicanos que brillaron en la inauguración del Museo de la Academia de Hollywood

Después de varios retrasos debido a la pandemia de COVID-19, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood inauguró este fin de semana el Academy Museum of Motion Pictures, el primer museo dedicado al séptimo arte en su capital mundial, Los Ángeles. El museo será abierto al público el próximo 30 de septiembre, pero antes del gran día, las celebridades se dieron cita en una elegante gala de inauguración que contó con la presencia de celebridades de la talla de Lady Gaga, Nicole Kidman y Cher, y no, no son los Premios Oscar, pero en verdad lo parecían.

En este espacio dedicado al cine, se exhibirán más de 12 millones de fotografías, 190 mil artículos utilizados en cintas clásicas, 80 mil guiones, 50 mil pósters originales y 20 mil bocetos de películas animadas. Además, también contará con objetos pertenecientes a Cary Grant, Katharine Hepburn y Alfred Hitchcock, así como algunos objetos originales de películas como los zapatos rojo rubí de Dorothy en “El mago de Oz” o el único molde que queda del tiburón de “Jaws”.