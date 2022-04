¡Ganó la pasión por el cine! Ellos son los ganadores de la quiniela de los Oscar, organizada por VANGUARDIA

Los padres de Erick y Angela, así como la ganadora del tercer lugar, Jaqueline acudieron a las instalaciones de esta casa editorial a recibir sus respectivos premios, donde se mostraron emocionados y sorprendidos de sus hijos hayan ganado.

“Fue ayer precisamente que me dicen ‘Felicidades’, yo no sabía porque, la verdad es que no me lo esperaba, son muy fanática del cine, cuando veo que las películas ya están nominadas al Oscar siempre procuró verlas, algunas veces no lo logro”, comentó Jaqueline.