¡Harry Styles llegará a México con Love On Tour en noviembre!

El cantante británico y ex One Direction, Harry Styles, por fin regresará a México con su Love On Tour en el mes de noviembre de este año a tres ciudades del país.

Styles continúa subiendo en la música como la espuma, después de anunciar que será headliner en Coachella para los viernes 15 y 22 de abril, el Golden boy de la generación Z comenzará su tour partir del 11 de junio en Glasgow, Reino Unido; para concluirlo, y si las condiciones de COVID-19 lo permiten, en Curitiba, Brazil en 10 de diciembre.

El cantante concluirá su gira por Europa el 31 de julio, según su lineup, y la retomará en noviembre, nada más y nada menos que en tierras mexicanas.