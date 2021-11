El hermano ‘guapo’ de Thanos; personaje de Harry Styles en Eternals sorprende a fanáticos

El filme más reciente de Marvel Studios, Eternals regresado a la pantalla grande a actores como Angelina Jolie y Salma Hayek, pero también ha lanzado al estrellato al cantante Harry Styles, quien aparece en la primer escena poscréditos como Eros. ¿Quién es Eros? Aquí te contamos.

Harry Styles da vida al personaje de Marvel, Eros, también conocido como Starfox, un eterno, hermano de Thanos, sí el villano que luchó contra los vengadores en dos películas.

Si no has leído los cómics, no te preocupes, aquí te contamos algunos detalles interesantes se Starfox. Eros no es morado como su hermano (Thanos) debido a que él no sufre la mutación desviante de su familiar. También fue miembro de los Vengadores en los cómics, además de aventurero espacial.

CONTEXTO

En el universo cinematográfico de Marvel, Thanos tiene un origen diferente, pues es proveniente de un planeta llamado Titán, con una raza similar a él.

Hasta el momento no se sabe cómo adaptarán la historia de dicho personaje con la de Eros, quien en los cómics es su hermano.

La cinta de ‘Eternals’ está basada en los cómics de Jack Kirby y promete revolucionar lo que hasta ahora se conoce como el UCM.

LA REACCIÓN DE USUARIOS

La respuesta de los usuarios no se hizo esperar. Tan pronto se supo de la aparición de Eros en los poscréditos, las redes se llenaron de teorías, pero sobre todo memes.

Un sinnúmero de usuarios señalaron lo evidente, que Eros y Thanos no se parecen. La tendencia logró gran respuesta entre los internautas, quienes colocaron a Harry Styles entre las principales tendencias de día.