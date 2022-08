El caso de una presunta violación perpetuada por Devin Ratray, actor de “Mi Pobre Angelito”, volvió a ser reabierto, confirmó la policía de Nueva York; habría interpretado a Buzz McCallister, hermano de Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin.

Según información divulgada por la CNN, Ratray fue denunciado en 2017 por una joven llamada Lisa Smith, asegurando ser agredida por el actor, en su departamento en Manhattan.

Publicidad

En su relato, confía que fue drogada por Ratray, pues no recuerda todo lo que sucedió en aquel entonces. “Desperté y no podía moverme. Realmente no podía abrir los ojos pero podía oír y sentir lo que estaba pasando. Sabía que las otras personas se habían ido y yo todavía estaba en el sofá”, dijo.

Al acudir a la policía, proporcionó las pruebas suficientes, entre ellas una prenda de vestir que llevaba ese día, esperando que se le realizara una prueba de ADN, empero, las autoridades no actuaron ante la denuncia y dieron el caso por terminado

TE PUEDE INTERESAR: ‘Hay machismo y homofobia detrás de insultos hacia Alejandro Fernández’, aseguran usuarios

Publicidad

Fue hasta 2021 cuando Ratray fue arrestado por una denuncia de violencia doméstica contra su expareja, causando que Smith alzara la voz sobre su caso para cuestionar a la policía sobre su violación.

Ratray, por su parte, negó las acusaciones de Smith por medio de una llamada telefónica, asegurando que jamás mantuvo relaciones sexuales con la víctima.

Reportes indagan que Devin Ratray y Lisa Smith eran amigos desde hace 15 años.

Publicidad