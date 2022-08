Pese a ser la supuesta homosexualidad un tema discutido, algunos sólo apuntan que Fernández está vistiendo ropa y ya, sin más descripción. Así sea de hombre o de mujer. “Es muy refrescante ver a un hombre que no trae un jersey de fútbol, una polo, la chamarra peleonera o una gorra con un gallo”, apuntó @fuckyoureader.

Publicidad

“Lo que hacen con Alejandro Fernández es lo que le hacían a mi hijo a los 6 años por ir al ballet, usar playeras rosas, lápices de las Bratz y ser amoroso con su mamá. Es tan frágil la masculinidad y tan dura la misoginia que necesitan atacar a cualquier hombre que muestre ternura”, revivió @Re_Villarreal.

TE PUEDE INTERESAR: Ella es Noella McMaher, la niña transgénero que debutó como modelo en Nueva York

EL MIEDO A LO FEMENINO

Publicidad

Según un artículo publicado por The British School In The Netherlands, la feminidad es vista como “superficial y estúpida”. A los varones se les instruye desde jóvenes que deben “actuar” de cierta forma, para no desencajar con las arcaicas reglas establecidas en la tradición social. “Instintivamente relacionamos la feminidad con el maquillaje y los tacones altos, con chicas cuyos únicos objetivos son el amor, la belleza y la popularidad”, apuntan.

Con ello, es bien sabido que lo femenino es devaluado hasta crear una narrativa donde, supuestamente, las mujeres son indiferentes a los aspectos “más importantes” de la vida. Esto, según la institución, “devalúa a las niñas, sus acciones, intereses y pensamientos”.

Esto no sólo afectaría a las mujeres, también a los varones que son señalados por actuar de cierta forma, llamándolos con apodos y creando un humor que, en sus más profundas raíces, podría alentar al machismo, misoginia y a la homofobia.

Publicidad

LA RESPUESTA DE “EL POTRILLO”

Pese a las críticas, las asumpciones, Alex Fernández compartió otra imagen más, donde volvió a mostrar sus canas blancas y una costosa camisa Versace. “No te preocupes por lo que yo tenga o deje de hacer... preocúpate por lo que a ti te falta o no puedas hacer! #yoestoymuyfeliz”, presumió.

Con ello, el intérprete defendió su carismático estilo, y parece estar sin preocupación alguna de las críticas. Esto, fue celebrado en redes por miles de usuarios que aplauden su originalidad. “¿No será que Alejandro Fernández está creando una nueva masculinidad y eso les incomoda?”, cuestionó una usuaria en Twitter.

Publicidad