Joven acusa al comediante Mau Nieto de abuso

El comediante Mauricio Nieto fue acusado de abuso sexual por una joven en Twitter.

Melissa Yamel, desde su usuario de Twitter @MelissaPurrs, acusó al comediante de haberla violado luego de haberla alcoholizado en el 2018.

Publicidad

La joven, quien se dice productora de stand up feminista, inició su narración diciendo que hablaría del tema a propósito de la clausura de “Woko Comedy Club” y “Ciento39”.

Melissa Yamel expone que en el 2018 acudió al “WOKO”, sitio que visitaba pues “ama el stand up” y esa noche se emocionó de que estuviera ahí Mauricio Nieto, por lo que se le acercó para decirle que le había gustado mucho su rutina, ante lo cual él le preguntó sin más: “¿Qué estás tomando?” Pero luego de invitarle varias bebidas, ella le preguntó: “’Mauricio Nieto, por qué me invitas tantos tragos?’ ‘para poder coger contigo’, respondió”, dijo la joven.

TE PUEDE INTERESAR: ¡¿Qué?! Claman fans de Rammstein que no “arrojen” al escenario peluches del Dr. Simi durante shows en México

Publicidad

Luego señala que la llevó al baño para tener relaciones sexuales con ella, para las cuales no tuvo su consentimiento.

“Me tomó del brazo, me llevó al baño y tuvimos relaciones sexuales, las cuales, yo no consentí en ningún momento. No sé cuánto tiempo estuvimos en el baño, pero lo que sí estoy segura es que llegó un momento en el que intentaron abrir la puerta, la golpeaban”, dijo.