Kim Kardashian recibe el Premio Innovación entregado por Amazon

Kardashian fue laureada con el primer Premio Innovación que es concedido por Amazon Fashion por su marca SKIMS. El cofundador y director general Jens Grede y la socia fundadora y jefa de productos Emma Grede la acompañaron para recibir el premio.

Los premios CFDA que son el equivalente de los Oscar en la industria de la moda tuvo su ceremonia el lunes por la noche y contó con presentadora a la actriz Natasha Lyonne y a los diseñadores y miembros del CFDA Joseph Altuzarra, Gabriela Hearst, Aurora James, Lazaro Hernandez y Jack McCollough como presentadores del evento. En La gala se conmemoró la historia de la moda estadounidense y 60 años de la organización que otorga los premios.

“Hemos puesto gran énfasis desde nuestro lanzamiento para continuar dando forma a la industria y adoptar la igualdad de tallas y diversidad como un elemento fijo y no sólo una tendencia y veo que muchos de ustedes están haciendo lo mismo”, explicó Kardashian.

Martha Stewart fue la encargada de entregarle el premio a Kardashian, que se vio obligada a hacer una pausa cuando sonó un teléfono justo antes de que comenzara a hablar. “Mamá apaga tu teléfono”, dijo Kardashian a Jenner lo que provocó la risa del público.

Así también, Elena Velez fue premiada como diseñadora emergente del año 2022.

Bradley Cooper, Trevor Noah y Christina Ricci que también fueron presentadores de la ceremonia en la que varios diseñadores se llevaron premios uno de ellos, Lenny Kravitz fue laureado con el Premio Icono de la Moda del CFDA.

“No necesita esforzarse, es a la onda, ecléctico, atrevido”, comentó Cooper al presentar a Kravitz. “Lo que sea que es, él lo tiene. Y cuando se trata de moda, no hay nadie más chévere. No hay otro músico vivo que use piel y leopardo como Lenny”, añadió.