Llega a Monterrey a espectáculo inmersivo “Tormenta de Luz” en Museo del Desierto

El espectáculo estará aderezado por la música de la Orquesta Filarmónica del Desierto, que en la primera parte del programa interpretará la Cuatro Estaciones de Vivaldi.

Las imágenes se proyectarán en una pantalla de 18 metros de largo por cuatro de alto, pero no será lo único que se presentará esa noche.

En la segunda parte del programa sobresale una pieza que compuso el maestro Cortés la cual a través de un programa audio reactivo de inteligencia artificial también permitirá la generación de imágenes en tiempo real ante los ojos de los espectadores.

Mencionó que los distintos sonidos de los instrumentos de la Orquesta Filarmónica, así como un poema de Mercedes Luna permitirá la generación de imágenes.

“Es algo que no se ha hecho en ninguna parte del mundo todavía. Que en tiempo real estés viendo lo que la inteligencia artificial crea”, señaló.

Obed Cortés detalló su experiencia de crear una pieza musical especial para “Tormenta de luz” y cómo la inteligencia artificial originó toda una historia y ciudades que no existen.

“A partir de que se hace la obra yo meto unos parámetros a inteligencia artificial para hacer un concepto redondo, en donde éste inteligencia artificial me crea una historia que no existe, con personas que no existen”, mencionó.

Las ciudades que generó la inteligencia artificial son: Celestia, Aquanova y Ancestria.

De Stefano contó que el programa tiene una hora y media de duración y esperan que tras el estreno en el Museo del Desierto puedan armar toda la gira por distintas ciudades de la República.