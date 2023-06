La obra aborda en estas historias, interpretadas por Stefani Hazmín, Janet Revilla, Diego Cajiga, Danny Huerta, Diego Colin, Mildred Salazar Zertuche y Dahilen Duarte, temas como la ley del hielo, los celos, las agresiones sexuales, el sexo no consensuado, entre otras.

Al final de la función, que tuvo una duración aproximada de 40 minutos, se invitó al público a compartir sus impresiones y comentarios. Además del reconocimiento a los artistas se destacó su abordaje de los temas, sobre todo de aquellos poco discutidos en el discurso público, así como la representación de los distintos personajes.

Esta dinámica será parte de cada presentación –la próxima será el 23 de agosto en el mismo recinto a las 13:00 horas y están abiertos a recibir invitaciones para llevar el montaje a escuelas en el correo j.cervantes@uadec.com.mx–, pues cada sesión posterior servirá para alimentar la investigación.

“Algo muy interesante es que a pesar de que la gran mayoría de los artistas no son cisgénero heterosexuales en casi todas las historias hay personajes cisgénero heterosexuales [...] Esto podría deberse a que en los medios siempre vemos este tipo de parejas y donde casi siempre el que ejerce la violencia es el hombre, a pesar de que sus experiencias no tienen que ver con eso, eso me llamó mucho la atención”, compartió sobre algunas de las reflexiones e hipótesis nuevas que ha generado el proyecto.