Lo mejor del rock latinoamericano llega a Saltillo con Don Tetto y Tourista

Ambas bandas decidieron aportar lo mejor de sí en esta nueva gira por el país. Cada una lleva una trayectoria bastante sólida y no han parado de tocar, lanzar canciones y hacer colaboraciones en sus respectivos países, ahora llegó el turno de México para disfrutar lo mejor del rock latinoamericano en conjunto.

“Nosotros como grupo hemos hecho una construcción muy honesta, algo que nuestro público ha valorado, porque los hemos acompañado en buenos y malos momentos. Muchos nos conocieron en la escuela y ahora nos siguen escuchando en sus trabajos, creemos que ese crecimiento generacional nos ha ayudado mucho a conectar con nuestro público y a mantenernos en el gusto de los fans por tanto tiempo”, relataron los integrantes de Don Tetto en entrevista con VANGUARDIA.

Para Diego Pulecio, Jaime Valderrama, Jaime Medina y Carlos Leongómez, la música siempre ha estado presente en momentos difíciles. En esta pandemia, a pesar de que no pudieron conectar directamente con sus fanáticos, se dedicaron a innovar, crear y reinventar su música. Como consecuencia de ello surge “Castillos de Arena”, su última producción discográfica que incluye los temas “Duele No Tenerte”, “No digas lo siento” -con más de seis millones de reproducciones en Spotify- y “Nada que hablar”, colaboración con Andrea Echeverri de Aterciopelados (el cual se encuentra próximo a estrenarse).

“’Casillos de arena’ es un álbum muy especial, representa una etapa de nuestras carreras muy difícil en donde hemos tenido muchas cosas que superar. Además es un disco donde hacemos muchas colaboraciones con mujeres, porque nos gusta cómo sus voces se mezclan con la banda. Tuvimos la oportunidad de colaborar con Andrea Echeverri de Aterciopelados y Daniela Darcourt, una cantante de salsa de Perú, con la cual grabamos ‘Duele no tenerte’”, agregó el vocalista Diego Pulecio.