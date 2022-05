‘Lord Belfegor’, la banda de black metal que formará parte del festival ‘Athenai’

Por su parte, Lux Tenebris agregó que sus inicios en el black metal se dieron en la adolescencia. “Fue a los 16 años que me regalaron mi primera guitarra y conocí a bandas como Dimmu Borgir , Venom, Celtic Frost, Barhory, y desde ahí me empezó a gustar el metal, en especial el black metal”.

Para los músicos formar una banda de este género era casi un sueño que se tenía que cumplir.“Después de escuchar diferentes subgéneros del rock, se consolidó definitivamente la energía de concentrarnos en Black Metal por la satisfacción que nos daba la ejecución y armonía de sus notas”, relató Azazel.

La agrupación tiene la inspiración de sus bandas favoritas como: Inmortal, Old Man Chil, Metallica, Pantera, Celtic Frost, Bathory, Rotting Christ, Sepultura, Slayer, entre otras. Lord Belfegor define su música como “explicita” y agregan que siempre han tratado de seguir sus raíces musicales, pero al mismo tiempo aportando cosas nuevas.

Hoy en día la banda tiene su primer álbum completo titulado “Warn To Heaven I Come From Hell”, que incluye temas como: “Ritual”, “Satanic Player”, “Sacrifice”, “Road to hell”, “Génesis”, entre otros, que se podrán escuchar en vivo el próximo viernes 27 de mayo en “Athenai”, a partir de las 19:00 horas, en el primer festival cultural de rock y metal en Saltillo, que se realizará en el Foro Amapola.

Los boletos ya están a la venta en el número 8441608624.