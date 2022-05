Surge ‘Athenai’, el primer Festival de Rock y Metal inclusivo en Saltillo

La respuesta fue mejor de lo que esperaban y hasta sus manos llegaron decenas de solicitudes de músicos que buscaban una oportunidad. Pero, solo se eligieron siete bandas (Caizerkeller, Into The Veil of Death, Áureo, Helpless, Lord Belfegor, Catrines y Aqueronte) para participar en Athenai, Sin embargo, para que los grupos que no fueron seleccionados también tengan la oportunidad de ser escuchados, el próximo 18 de mayo se estarán presentando en el Ateneo Fuente como parte de la semana cultural de esta institución.

“Es una propuesta de organización civil donde las cosas se hacen bien. Nosotros nos acercamos a gobierno municipal y no les interesó, fuimos a preguntar si se querían sumar al proyecto y no dijeron nada y por ello le estamos apostando a la iniciativa privada para estas cosas. Sin embargo, también las instituciones como la UAdeC se ha sumado al proyecto, con ella hemos hecho una muy buena mancuerna, porque siempre le han apostado a los chavos”, agregó el organizador.

“Nosotros lo que estamos buscando es profesionalizar el oficio, sacar a estos chavos del garaje de sus casas, de la sala, y que sientan este rollo de que son artistas, que están proponiendo. Lo que están componiendo y lo que pasa por sus cabezas y luego lo ponen en una hoja, eso es arte”, puntualizó Elier.

“Uno de los problemas que vemos es que a muchos de los grupos musicales que hay en Saltillo y que están surgiendo, la mayoría de las veces no se les da la oportunidad de darse a conocer, de pisar un escenario y entrar a ese mundo. Aquellas bandas que ya entraron no se les da la suficiente proyección o no se les voltea a ver, es algo que pasa mucho aquí en Saltillo”, mencionó por su parte José Perales.