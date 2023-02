$!Los norteños que ‘dictan’ la moda en México

Quien esto escribe llegó a la ciudad de México a trabajar en una agencia de management donde se repetía con veneración, un día sí y el otro también, el nombre de BlancoPop. Y es que los actores y actrices para los que trabajaba, cuando tenían que acudir a una alfombra roja, premieres, conciertos o entrevistas, siempre pedían ser vestidos por estos dos norteños que tienen tatuado el sello de calidad. En un inicio el nombre no me remitió a nada. BlancoPop podría tratarse de cualquier cosa: Una firma de arquitectos, una casa productora, una disquera independiente, una tienda de diseño, en fin, fui deduciendo de que se trataba porque ese nombre era mencionado cuando a todos les entraba el pánico de alguna presentación en donde iba a ver medios de comunicación y cámaras fotográficas. Muy pronto entendí que se trataba de dos talentosos stylist que vestían a lo más selecto del show bussines en México. Y es que, qué actor o actriz no iba querer ser “ajuareado” por dos estilistas que tienen en su cartera de clientes a Cecilia Suárez, Kate del Castillo, Manolo Caro, Karla Souza, Cecilia Roth, Luis Gerardo Méndez, Darío Yazbek, Irene Azuela, Dolores Heredia y Ofelia Medina, entre otras personalidades. Una firma que además ha hecho el diseño de vestuario de comerciales, publicidad y series como “La Casa de las Flores” o películas como “Perfectos Desconocidos”.

Hasta aquí todo se trata de una historia de éxito y de un emprendimiento que es sinónimo de buen gusto y además el mejor tranquilizante para todos los que están, como si se tratara de una película de Almodóvar, al borde de un ataque de nervios cuando les toca enfrentarse al escrutinio público. Pero vamos por partes, ¿cómo fue que BlancoPop se convirtió en sinónimo de diseño mexicano, de marcar tendencias y volverse un referente de la moda en el país y fuera de él? Muchos no lo saben, pero la historia de BlancoPop comenzó en el norte del país, para ser más precisos en Torreón Coahuila y en Reynosa Tamaulipas. Esto sucedió cuando dos espíritus rebeldes empezaron a soñar (por separado), con algún día formar parte de eso que tanto les apasionaba: El mundo de la moda. A la que, por cierto, en el norte del país sólo se tenía acceso a través del cine, la televisión o las revistas que tenían en sus portadas a un grupo de “top models” que se convirtieron y fueron tratadas como verdaderas rockstars: Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Elle Macpherson, Linda Evangelista, Naomi Campbell y Stephanie Seymour, entre otras.

En el Torreón de los años 80’s y 90’s en la que Beto Escamilla creció no existían escuelas de diseño de modas y pocas de las carreras universitarias estaban destinadas a las humanidades. Y aunque se trata de una ciudad joven, cuando él empezó a soñar con la moda, la ciudad estaba por cumplir 100 años de fundación, en este territorio enclavado en el desierto coahuilense solo había lugar para otro tipo de industrias. La Comarca Lagunera estaba orgullosa de haberse erigido gracias a la agricultura, la ganadería y la industria lechera, cervecera y automotriz, que se convirtieron en su ‘tour de force’ y la transformaron en una ciudad influyente que en la década de los noventa contaba con casi 500 mil habitantes. Y aunque el mundo de la moda era algo ajeno a esta comarca algodonera, para Beto se convirtió en algo de su vida cotidiana gracias a su madre. Cuando le pregunto cómo fue su primer acercamiento con eso que se iba a convertir en la razón de su existencia, se le dibuja una sonrisa en la cara: “Mi mamá sabía coser, hacía vestidos de novia y desde niño ese fue mi mundo: Los patrones, las telas, los colores, las tijeras, las agujas. El acercamiento se dio así de natural porque ella se dedicaba a coser, a diseñar. Y aunque ella nunca tuvo una marca como tal, siempre tuve ese acercamiento con el diseño de ropa y me empezó a gustar. Me gustaba ver como cosían y pegaban las telas, ver cómo iba surgiendo la magia y cómo tomaban vida los colores y texturas de las telas”. Al escucharlo hablar con orgullo de sus raíces, no es difícil imaginarlo de pequeño dando vueltas enredado en esas telas que su mamá transformaba en obras de arte para engalanar los salones de fiesta de la ciudad: “Yo crecí en Torreón en los años 90’s y era otra ciudad a la que es ahora. Aunque es una ciudad muy joven y moderna, no había muchas cosas, todo lo veía yo a través de la televisión y las revistas. En esa época no había internet y yo investigaba en la enciclopedia Encarta en donde podías encontrar la biografía de algún diseñador. En la televisión podías ver los atuendos de las cantantes en los programas de música, igual si tenías acceso a programas gringos. Torreón era una ciudad chica y cuando viajabas tenías que absorber todo lo que veías. En nuestra ciudad no había mucho de donde sacar inspiración y cuando salía de vacaciones me maravillaba con el arte, los museos, las exposiciones. Yo ponía mucha atención a cómo se vestía la gente de otras ciudades, porque en el norte no se tenía esa libertad de vestirse de cierta manera, de expresarte a través de la ropa”.

Juan de Dios Ramírez le lleva unos años a Beto, pero él también hacía lo propio y soñaba con el mundo de la moda, pero desde Ciudad Mante, una ciudad al sur del estado norteño de Tamaulipas. Una pequeña localidad que en los años 70’s contaba con una población de 116 mil personas. Juan dio sus primeros pasos en una región eminentemente agrícola donde destacaba el cultivo de caña de azúcar, tomate y algodón. Su padre se dedicaba a la agricultura y la ganadería, pero él tenía otros sueños y en los años setentas, el mundo de la música lo envolvió por completo. Su acercamiento a la moda fue a través de las portadas de los discos, pues le tocó una época en donde en casa se escuchaba mucho la radio: “Yo al igual que Beto soy de una ciudad muy pequeña de Tamaulipas, vivía prácticamente en medio del campo. Mi papá se dedicaba al campo y mi primer acercamiento con la moda no fue a través de la televisión, porque en mi pueblo no se veía televisión, fue a través del radio y de la música, de los cantantes a los que yo escuchaba y que después buscaba su rostro en las tiendas de discos cuando viajaba con mi madre a Texas. Yo nací en los años sesenta y en la década de los setenta me tocó el auge de Donna Summer, Be Gees y Barbara Streisand. Me tocó el furor de la música disco y era fiel seguidor de Giorgio Moroder, el productor que además era cantante y Dj. Él fue precursor de la música electrónica”. Con esa historia familiar y ese amor por el arte, el diseño, la música, los libros, las revistas, el cine y la moda, Beto y Juan de Dios coincidieron en un punto intermedio entre estas dos ciudades. Una urbe más grande e industrializada y con más posibilidades a la hora de escoger una carrera universitaria enfocada a las humanidades: Monterrey, Nuevo León. Beto optó por Lenguajes Audiovisuales y Juan de Dios por Ciencias de la Comunicación.

Pero estos chicos rebeldes, no coincidieron en la misma época de estudiantes, sino durante el regreso de Juan de Dios a Monterrey luego de irse a especializar a Parsons, la prestigiosa escuela de arte y diseño de Nueva York: “Ahí tuve un acercamiento con el mundo del arte y la moda. Pude presenciar desfiles, campañas y cosas que antes solo veía en revistas. Todo eso lo empecé a vivir en carne propia, porque en Monterrey me formé, pero hablar del Nueva York de los años ochenta, es hablar de otro nivel. Había una explosión de moda, de música, de creatividad. Me topé además con quienes dictaban el arte y la cultura americana, pude coincidir con creadores como Andy Warhol y pude conocer también a los pintores que se movían alrededor de su factoría y eran agremiados del Pop Art, un movimiento del que era el abanderado”. Uno de los pupilos de Warhol era un coahuilense atormentado, disidente y brillante que llegó a revolucionar a ese circuito de “pintores malditos” y darle personalidad y estilo propio al arte maquilado en masa que este colectivo colgaría en las galerías reproducciones de objetos cotidianos que parodiaban el consumismo, como las famosas latas de Sopa Campbell. Pero este pintor proveniente de Múzquiz Coahuila creía en el arte figurativo, tenía un lenguaje propio, mundo interno y aunque él no lo sabía, se iba a convertir en uno de los máximos exponentes del Neomexicanismo ¿Su nombre?: Julio Galán. Amigo entrañable, cómplice y ‘roommate’ de Juan de Dios: “Yo conocí a Julio en Monterrey. Los dos terminamos la carrera al mismo tiempo, él estudió arquitectura y luego se fue a Nueva York y yo lo seguí. Allá compartimos departamento y me tocó toda esa época de cuando él es invitado a The Factory. Pero nuestra historia empezó mucho antes, desde Monterrey empezamos a hacer fotos de moda y cuando regresamos de Estados Unidos seguimos colaborando. Él se involucra y me diseña mi primera boutique regiomontana que se llamaba ‘Vicios’. Aún conservo los figurines de moda hechos por Julio. Hay que aclarar que yo nunca fui diseñador de modas, pero vendía el trabajo de diseñadores de todo el país, también importaba marcas extranjeras. Era finales de los años ochenta y traíamos en mente todo lo que nos tocó vivir en el Nueva York más underground, más cochino, las fiestas en un Studio 54 ya un poco decadente. Fue una experiencia muy padre vivir allá y nutrirnos de todo para aterrizarlo en México”.

En Monterrey Julio Galán participa y gana el concurso de Marco dotado de 250 mil dólares y el resto es historia. Juan de Dios, gran consumidor de revistas y tendencias, decide crear una publicación en formato electrónico a la que llamaría Blanco Pop (Blanco por el tiro al blanco y Pop, porque ese sería el lugar a donde apuntaría todo su arsenal creativo). Por medio de una amiga conoce a Beto Escamilla y se da cuenta que juntos eran imparables, dinamita pura: “Juan de dios y yo empezamos a trabajar en Monterrey y luego decidimos venirnos juntos a la Ciudad de México. BlancoPop fue un gran proyecto para una ciudad norteña que estaba creciendo en muchos sentidos. Era una revista electrónica que hablaba de arte, de moda, de diseño, de bienestar y música. Nosotros cubrimos y subíamos información de artistas de muchas partes del mundo, además hacíamos la curaduría y Nicolás Ocampo era el editor. La sección que más amábamos era la de moda y cubríamos los Fashion Weeks de varias partes del mundo, pero además regresábamos con muchas ideas y nosotros hacíamos nuestras propias propuestas, shootings y editoriales con modelos, fotógrafos y diseñadores mexicanos”. Monterrey muy pronto les quedó chico y decidieron emigrar a la ciudad más poblada del mundo. Para Juan de Dios no sería la primera estancia en la capital del país: “Esta sería la segunda vez que venía a dar a CDMX. Mi historia de amor con esta ciudad no es reciente, pero con esta segunda etapa con BlancoPop ya tenemos 12 años trabajando juntos y todo ha cambiado mucho desde que llegamos. Es imposible que las cosas no cambien, la moda es muy diferente, igual pasa con la música, los museos, las galerías, que han evolucionado y nos siguen inspirando mucho. La ciudad ya no tiene la misma cantidad de habitantes, siento que tiene más personalidad, que ahora es más importante y pasan más cosas en el mundo de la moda, además existe el internet y todo es más accesible”.

La historia de BlancoPop arrancó en 1985 en Monterrey y como interventora de gobernación estaban cajas y cajas de contenido que durante la pandemia los dos socios se preguntaron qué hacer con ellas, pues guardaban una parte importante de la historia de la moda contemporánea en México que suplicaba ser rescatada: “Era un material que empezó a tomar forma cuando empezamos en Monterrey. Desde allá creamos mucho contenido para la revista y son imágenes totalmente creadas por nosotros, diseñadas, conceptualizadas y además con equipo creativo formado por BlancoPop. Nuestra revista era temática y además del ‘news letter’, hacíamos especiales para la versión del Ipad. Nuestra revista tenía su sitio web. Imagínate que en ese tiempo ni Vogue ni Harper’s Bazaar tenían su revista electrónica y nosotros sí. En ese tiempo todas las revistas eran físicas y eran muy pocas las electrónicas, entre ellas estábamos nosotros y gracias a eso nos empezaron a pedir colaboraciones con revistas importantes y trabajo de stylist de manera freelance”. Pero antes de saltar en el tiempo, cuando ellos se preguntaron qué hacer con esas editoriales que BlancoPop ideó desde cero y que terminarían convertidas en un libro de lujo, hecho, como decimos en el norte, con toda la mano. Este dúo empezó a ser perseguido por grandes actrices, directores de cine, cadenas de tiendas departamentales, tenían reservada la primera fila de las pasarelas y revistas de moda nacional e internacional buscaban su colaboración. Empezaron, además, a ser nombrados una y otra vez por quienes desfilaban por una alfombra roja y ser los creadores de los looks más comentados de celebridades que hoy los consideran parte de su familia. Una de las primeras mujeres que confiaron en su creatividad, sería una actriz norteña que se transformaría en una de sus grandes musas: Cecilia Suárez. Pero Cecilia no era lo que es hoy, ella también estaba empezando, ella también buscaba abrirse camino y los tres, tomados de la mano, fueron abriéndose brecha hasta convertirse en los que son hoy: Referentes en el mundo de la actuación y la moda.

Es un libro de historia de la moda, pero a través de nuestra visión personal. Una recopilación del trabajo que empecé en 1984 cuando me fui a estudiar a Nueva York, hasta cuando regresé a Monterrey en los años 90”.

“Juan de Dios y Cecilia ya tenían una relación de amistad y mi relación con ella fue entender que se trataba de una gran amiga de mi socio. Así que empecé a trabajar con ella y terminé convirtiéndome en su amigo, hoy incluso puedo decir que ella es nuestra familia”, comenta Beto y Juan de Dios lo secunda: “Beto tiene razón, Cecilia Suárez es nuestra clienta más emblemática y de las más importante. Hemos hecho y estado presentes en cosas muy especiales en la carrera de ella y es la actriz con la que más hemos trabajado”. No por nada, cuando les pido a ambos que nombren momentos clave en su carrera o esos trabajos que ellos consideran los más importantes, los dos vuelven a Cecilia: “Mi primer portada con Cecilia Suárez fue una de la revista ‘Quién’ y de verdad me volví loco cuando la veía, vestida por mí, en todos los panorámicos de la ciudad”, comenta Juan de Dios, quien además recuerda con mucho cariño las campañas que hizo con Sears: “Con ellos hicimos muchos viajes, campañas entrañables en lugares fantásticos, tengo en mi mente las fotos que creamos en lanchas, en lugares complicados, de difícil acceso, pero esas cosas las extraño mucho y me llenan de orgullo”. Beto también recuerda el revuelo de un vestido que le pusieron a Cecilia para los Premios Platino en Xcaret: “Cecilia fue la conductora y le pusimos un vestido para la red carpet y otro igual, pero de diferente color para la conducción. Eran dos vestidos, pero la gente pensaba que la tela del vestido cambiaba de color, era el mismo vestido con franjas y la gente hizo historias, se hacía preguntas, especulaba y la diseñadora estaba en boca de todos, fue muy gracioso y padre a la vez”.

La propia Cecilia no escatima en elogios cuando habla de estos norteños, que igual que ella, llegaron a romperla a la Ciudad de México: “Lo que ellos hacen es muy difícil. No lo pareciera, pero lograr traducir la esencia de una persona a un conjunto de elementos estéticos y acertar al hacerlo, es todo un artilugio”. Escamilla recuerda también trabajos más recientes que lo han hecho pellizcarse, para percatarse de que no se trata de un sueño: “De los trabajos que me más me han gustado, es el haber hecho el diseño de vestuario de la película ‘Perfectos Desconocidos’, fue increíble habernos encargado, Juan de Dios y yo, del vestuario de cada uno de los personajes. Nosotros decidimos, de la mano del director Manolo Caro, como sería el look de la película a través del vestuario”. De pronto, pero no por arte de magia, el nombre de BlancoPop se volvió un referente y el teléfono de ambos no dejaba de sonar, se trataba de la crema y nata del mundo del espectáculo en México y fuera del país, a Cecilia Suárez se le sumarían nombres y clientes como Ofelia Medina, Kate del Castillo, Paulina Rubio, Karla Souza, Tessa Ía, Irene Azuela, Osvaldo Benavides, Ishbel Bautista, Chula the Clown, Juan Pablo Zurita, Darío Yazkbek, Manolo Caro y grandes apariciones estelares de modelos como Luisa Sáenz, Montserrat Olivier, Issa Lish, Mariana Zaragoza o Alejandra Infante. Además de grandes empresas de comunicación como: Netflix, Televisa, TvAzteca, Sears, Condè Nast, Grupo Expansión, Grupo Posadas, Premios ARIEL y Premios PLATINO, entre otros.

La colaboración con Ofelia Medina hizo sentir a Juan de Dios que los esfuerzos por crear un nombre y un prestigio, estaban rindiendo frutos: “No teníamos contemplado hacernos tan cercanos a alguien del tamaño de Ofelia Medina, de convertirnos en sus colaboradores. Imagínate que yo la había visto en el cine desde que hizo su película ‘Patsy, mi Amor’, además en mi natal Ciudad Mante la veía en las telenovelas. Cómo olvidar su personaje en ‘Rina’, de ser una jorobada a transformarse en una mujer guapísima y rompecorazones. Sin planearlo se dio el acercamiento y terminamos trabajando con ella. Esta cercanía nos ha hecho que sigamos teniendo una gran admiración por esa señora, por su trayectoria, por el respeto que en México le tienen, es una super gran actriz y diva del cine mexicano”. Otra gran aliada es la actriz Kate del Castillo, quien en la presentación del libro que resume más de 35 años de moda en México, habló del cariño y la fraternidad que la unen con BlancoPop, quienes conocen su cuerpo mejor que ella y a quienes les habla para preguntarles sus medidas: “Te visten de una manera que te hacen sentirte mejor, no te sientes disfrazado, tiene un inmenso amor por lo que hacen y ellos han entregado toda su vida a un libro, son 30 años y les quiero agradecer por ser parte de mi vida, gracias por su amor y entrega, necesitamos este libro en México, gracias por este legado”.

En los últimos años en la Ciudad de México hay una explosión y un furor por convertirse en stylist, de pronto el mundo de la moda se convirtió en la joya de la corona y el sueño de las nuevas generaciones que les encanta rockstarear. Y aunque Juan de Dios y Beto saben que esta industria es muchas cosas antes que glamorosa, ellos les abren los brazos, les encanta el aire fresco, la visión y las ganas de las nuevas generaciones, pero también les gusta ser sinceros a la hora de que les piden un consejo, sus palabras no podían ser otras cuando les demandan una guía: Disciplina, amor por el oficio, perseverancia y no dormir nunca: “Cuando trabajas duro la vida misma te va poniendo donde tienes que estar. Vas conociendo gente y las oportunidades se van dando, no sólo se trata de creer en la suerte y las buenas energías, hay que ponerle todas las ganas, dejar el alma en este oficio. Yo puedo decir con sinceridad que no me siento afortunado, porque lo que hemos logrado no se trata de fortuna, de que un día nos sacamos la lotería, más bien son cosas por las que hemos luchado muy duro, por las que te levantas diariamente. Yo no sé si creer en el destino, pero digamos que trabajando nos hemos encontrado con gente maravillosa, con aliados, con las personas adecuadas que le suman a tu proyecto y a tu vida”, comenta enfático Juan de Dios con ese acento golpeado, parco, a la yugular que caracteriza a los norteños. Y hablando de aliados, a principios de año se hicieron viral unas imágenes de Leny Kravitz deambulando por unas calles de la Ciudad de México. Todo mundo se preguntaba qué hacía el cantante en el país, sólo, sin guaruras, caminando con la confianza de alguien de casa. Las cámaras de los diferentes medios salieron a cazarlo y tratar de encontrarlo. La respuesta pocos la sabían. El cantante estaba buscando el búnker desde donde despachan los BlancoPop. Beto Escamilla estaba cumpliendo años y Kravitz es uno más de la lista de agremiados a la religión de este dúo de stylist que han vestido y se han ganado el cariño de figuras de talla internacional. El cantante vino a cantar las mañanitas y lo hizo por partida doble, pero además terminó siendo parte del bautismo y la presentación en sociedad del hijo de estos dos socios. Un libro que acaba de abrir los ojos al mundo y que resume 35 años de carrera y que es además la bitácora de lo que ha pasado en el mundo de la moda en el país: “BlancoPop: Una Mirada al Estilismo de Moda en México”. “Lo que pasa es que Leny Kravitz es nuestro amigo y se enteró que estábamos preparando el libro y le mostramos algunos avances y le pareció increíble y él fue quien nos dijo que le gustaría venir a la presentación. Yo le pasé las fechas y resulta que en esos días también yo cumplía años y organicé un pastel muy íntimo con poca gente y de repente tocan a la puerta y resulta que era él. Nos encantó verlo, que viniera a mi cumpleaños y a la presentación del libro. Él nos dijo ‘vengo exclusivamente a verlos a ustedes , estaré una semana completa y aprovecharé un día para ver lo de mi marca de sotol’”.

Pero la presentación del libro tuvo además la presencia de otras de sus musas y varios amigos: Kate del Castillo, Manolo Caro, Cecilia Suárez y Ofelia Medina. “Estamos muy agradecidos porque viajaron de España, de Los Ángeles y la cereza en el pastel fue Lenny Kravitz”, comenta Juan de Dios, quien le dijo a Beto, “ya ni me digas si viene o no Lenny, porque nada más de pensarlo me pone muy nervioso y cuando lo vi imagínate casi se me caen los pantalones”. Durante la presentación del libro Ofelia Medina no dudó en tomar el micrófono y revelar que está orgullosa de lo que lograron plasmar en físico y demostrar además que la moda es creatividad, corazón, fantasía, arte y no algo frívolo como muchos se imaginan: “Ellos hacen que me sienta bien siendo así, y el estilismo de moda tiene corazón y hace 30 años hicimos una fundación, y parte de la venta del libro se irá ahí, corroboro que el estilismo tiene corazón y generosidad y la belleza es para todos”. A través de sus páginas, el libro reúne el trabajo de 15 fotógrafos, alrededor de 30 profesionales de la moda, más de 60 personalidades y modelos y más de 80 diseñadores de moda y joyería, en donde destacan las marcas mexicanas: Alfredo Martínez, Alersundi, Carlos Pineda, Edher Gin, No Name, Steph Orozco, Trisa, Kris Goyri, Ángel Grave, Gladys Tamez y Ángela Reyna, por mencionar algunos.

“El libro es un viaje que, con una visión única y personal, documenta la trayectoria ‘hecha a la medida’ de los creativos, autores de muchas de las imágenes más icónicas de la cultura pop mexicana. Desde sus orígenes, en una vibrante escena regia de mediados de los ochentas, hasta su participación en importantes campañas, revistas y largometrajes, la labor de BlancoPop ha labrado la brecha para muchas personas que hoy tienen una carrera como estilistas y ha sido un parteaguas en el reconocimiento de la figura del estilista como pieza clave en la creación de cualquier producción publicitaria o editorial. Este libro brinda la oportunidad de entender el trabajo de los estilistas en la sociedad y la cultura, así como su labor difusora y expansiva de ideas y conceptos artísticos que definen la estética de la actualidad”, así fue presentado el libro ante los medios en la reciente edición de Zona Maco, la feria de arte contemporáneo más importante en Latinoamérica, desde donde se presentó esta pieza de colección a sus posibles lectores. Este dúo no deja de soñar y ya tiene en la mira a grandes personajes que sueñan con un día vestir: Angelina Jolie, Julianne Moore, Tilda Swinton, Timotee Chalamet. Pero los creadores de BlancoPop no despegan los pieza de la tierra. Cuando les pregunto que cuál es el saldo hasta el cierre de esta edición de lo que su trabajo les ha dejado, ambos voltean hacia arriba y suspiran, como esperando inspiración o que la respuesta se las dicten del más allá. Y es que ¿cómo resumir más de 35 años de exitosa trayectoria?