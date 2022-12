¿Cuál es el destino que le espera a una pequeña localidad, enclavada en el desierto, luego de que se anuncia que el tren ya no pasará por ahí? En el México de mediados del siglo XX, lo natural sería convertirse en un pueblo fantasma. Sin embargo, sus habitantes no opinan lo mismo y se aferrarán a su terruño, al lugar donde aprendieron a hacer comunidad, al espacio que los vio nacer y además donde enterraron el ombligo. Y es que nunca la frase de Zapata tuvo tanta resonancia en la pantalla grande: La tierra es de quien la trabaja y también de quienes sueñan encima de ella. “El Poderoso Victoria” es un homenaje al México rural y también a esa capacidad de resiliencia de quienes habitan pequeños lugares donde han escrito su historia y donde les late fuerte el corazón.

“Es curioso, porque mientras la historia de la película muestra a un grupo de soñadores que se lanzan en una misión que parecía imposible, fuera de ella, el director y todo el equipo estábamos haciendo lo mismo al filmar una película que tardó diez años en levantarse y ver la luz. La historia es entrañable: Sucede que el poblado ‘La Esperanza’ se ve amenazado con caer en el olvido porque, como a los pueblos mineros les sucedía, de pronto se quedaban sin sus minerales, luego les retiraban las vías del tren y terminaban convertidos en pueblos fantasmas. Pero acá hay un giro porque la gente no se va del lugar, se niegan a abandonar su terruño y encuentran la forma de conservar las vías del tren. Pero para lograr que no retiren las vías, tendrán que contar con un tren a vapor, una máquina, una locomotora y eso es muy complicado porque la única forma es comprarla o construirla. Hacer esto último, en ese entonces, sería como construir ahorita un transbordador espacial. ¿Y qué crees? El pueblo decide apostarle a esta complicada misión y básicamente ‘El Poderoso Victoria’ trata de eso. Mi personaje Durán es el protagonista de la historia, pero esta película no trata tanto sobre lo que le pasa a él, sino lo que le sucede al pueblo que es visto a través de su mirada”.

Además, tu personaje está acompañado de un gran elenco, ¿Cómo fue trabajar con los ‘pesos pesados’ del cine nacional?

“Fue algo muy especial, es algo que agradezco profundamente, lo considero como un absoluto honor y un privilegio haberme ido enterando que al proyecto se sumaban nombres como los de Damián Alcazar, Joaquín Cosío, Roberto Sosa, Luis Felipe Tovar y Edgar Vivar. No los nombro a todos porque seguro se me escapa alguno, pero todos son actores que ya tienen un nombre y cuando supe que iba a trabajar con ellos, la verdad, y perdón por la palabra, pero me cagué. La historia me encantó y yo ya estaba puesto, pero cuando me dicen con quién iba a compartir pantalla, estaba muy asustado y eso me llevó a comprometerme mucho más. Pero fue un privilegio porque pude aprender de primera mano lo que ellos hacen y el por qué son tan grandes, por qué son lo que son en la industria del cine y la televisión. Mi conclusión fue que, además de su enorme talento, es porque son extraordinarios seres humanos. Todos fueron muy generosos con su trabajo, si no llegabas a tu marca te jalaban, si te pasabas te empujaban, si se te olvidaba la línea te ayudaban. Yo creo que ellos son actores legendarios, porque son grandes compañeros, eso es lo que los ha llevado a dónde están y eso se ve en la pantalla, abona a esta historia. Para mi fue un ‘master class’ gratuito de ocho semanas”.

¿Entonces el compañerismo del que se habla en la película, se trasladó al set de filmación?

“Así es, porque el cine es colaborativo y los actores somos un engranaje más de esa gran máquina que es hacer películas. Sin falsa modestia, yo creo que somos tan importantes como el que carga los cables, como el que trae las aguas, como el chavito que está haciendo sus prácticas y se pone ahí con la sombrilla para que no te insoles. Durante la filmación todos tenían esa actitud de colaborar y lo vi con Roberto Sosa, Demián Alcázar y Joaquín Cosío. Todos estaban en la mejor disposición y es curioso porque la película trata de eso, de hacer bola para conseguir algo, de ser inventivos, de ir en busca de tus sueños, lo dice la propia sinopsis de la película: ‘Esto es un homenaje al ingenio mexicano’. Esta cinta es el mejor ejemplo de eso, imagínate que el director trató de levantarla a lo largo de 10 años y pudo sacarla adelante. Es un filme grande que, aunque tuvo apoyo estatal, no tuvo apoyo federal, entonces sigue siendo, de cierta manera, una película independiente. Además, tiene valores de producción enormes y fue filmada en un lugar increíble en Durango. Es por eso que existen paralelismos en lo que sucede con esta misión imposible o improbable de la trama, que es construir un tren y afuera estábamos haciendo lo mismo al construir esa otra misión imposible que es sacar adelante una película de esta magnitud. Los realizadores se enfrentan a algo que dice Guillermo del Toro que es el estado natural de las películas: Que no se filmen. Entonces cómo haces para sobrepasar esos obstáculos, eso es lo que cuenta la historia de la película y lo vivimos adentro y afuera de la filmación”.