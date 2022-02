Marwán anuncia gira ‘Round México’ por ciudades de México ¡Saltillo esta entre ellas!

El cantautor español Marwán dio a conocer las fechas y lugares de su gira por México titulado 'Round México' la cual, comenzó el 17 de febrero en Querétaro y terminará el 5 de marzo con su presentación en CDMX. Entre estas ciudades se encuentra Monterrey y Saltillo, el 3 y 4 de marzo respectivamente.

El también escritor ha sabido posicionarse en su país natal, España, así como en Latinoamérica, donde su música y sus libros de poesía han dejado una huella. Con 7 discos entre los que destacan: 'Trapecista' (2008), 'Las cosas que no pude responder' (2011), 'Apuntes sobre mi paso por el invierno' (2014), 'Mis paisajes interiores' (2017), y su último álbum 'El viejo boxeador' (2020). En el que su talento para narrar historias se ve reflejado en todo su esplendor.

En entrevista con VANGUARIDIA el intérprete de 'La pareja interminable' nos contó un poco de su disco más reciente, sus canciones y por supuesto su visita a México ya Saltillo el próximo 4 de marzo.

¿Cómo te sientes de regresar a México?

“Me explota el corazón de felicidad, lo digo de verdad porque tenía muchas ganas de volver, yo todos los años iba un mes y medio a México y ya llevó tres años y medio sin ir por la pandemia, he estado viendo como me sigue esperando la gente, ya todos los conciertos están agotados, en 8 de 10 ya no hay boletos y pues nada, estoy muy feliz de regresar y también de ir a Saltillo”.

En su gira por México se encuentran las ciudades de: Querétaro (17 de febrero), León (18 de febrero), Aguascalientes (19 de febrero), Texcoco (24 de febrero), Pachuca (25 de febrero) Xalapa (26 de febrero), Puebla (27 de febrero). En el mes de marzo visitará Monterrey (3 de marzo), Saltillo (4 de marzo) y concluirá con una presentación en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México (5 de marzo). Todos ellos con entradas agotadas, excepto Saltillo y Texcoco en las que aún quedan pocos boletos.

¿Cómo han sido tus experiencias con el público mexicano? Se que ya ha venido en muchas ocasiones, no solo a conciertos sino también a ferias de libros.

“Llevó desde 2012 yendo sin parar, excepto esta época de pandemia y ha sido increíble, cada vez más público, cada vez más amor, cada vez más entrega y lo cierto es que México va a ser el país en el que mejor me va a acabar yendo y no se hay una conexión muy especial, con México [...] creo que en ningún lugar corean mis canciones de la manera en que lo hacen los mexicanos. Incluso hasta el punto de que en un concierto algunas veces paro la música y digo -voy a recitar un poema, y la gente se lo sabe de memoria, es una locura y eso solo me ha pasado en México.

Cuéntame de tu álbum más reciente 'El Viejo Boxeador' ¿De que hablas en sus canciones y que lo hace diferente a los anteriores?

“Respecto al anterior, la diferencia es que ese disco eran canciones muy de ruptura, de desamor, de corazón roto y este nuevo disco es el disco que hace una persona cuando se da cuenta que todo vuelve a estar mejor en la vida, se da cuenta también que esos le han traído los aprendizajes necesarios para estar mejor hoy en día para mirar con más amor a la vida, con más agradecimiento, de eso hablan las canciones dolores sobre las segundas y terceras oportunidades [...] es el primer disco optimista que he hecho”.

¿Cómo fue sacar una disco en pandemia?

“Sacarlo en pandemia fue muy trabajoso, ya lo tenía grabado, solo faltaban las mezclas, que eso si se pudo hacer online, pero fue muy difícil y si a eso le agregamos todo el trabajo de composición, producción, maquetación, fotos [...] y de repente que nos quitaran la parte lúdica, que era la gira, esa parte de diversión, de encontrarte con la gente, fue difícil [...]”.

Marwán aprendió de los mejores, pues creció escuchando los discos de grandes voces españolas como: Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina, Ismael Serrano, Pedro Guerra entre muchos otros, mismos con los que ahora ha compartido escenario.

“Lo que le pasa mucho a la gente con mis canciones es que se ven muy reflejados, ellas hablan de los lugares comunes y de las cosas que sintieron, he buscado que, si yo sintieron algo sobre mi pareja y lo escribieron en mis canciones, tú o el que la escuchara también lo sintiera. Es algo que siempre he buscado porque yo vengo de una tradición de cantautores que me han contado toda mi vida, Silvio Rodríguez, Sabina, Serrat, estos gigantes que nos han contado nuestra vida del modo más bello y yo pretendo también esa forma de trasladar, de hacer y de contar”.

En una de las canciones principales de tu disco hablas un poco sobre el reggaetón ¿Qué piensas sobre este género musical?

“Hay canciones de reggaetón que me encantan, pero también pienso que hay otras que tienen unas letras terribles sobre todo para las mujeres, además tiene que haber espacio para todo y creo que realmente no lo hay para todo [...] y cuando algo prevalece sobre todo lo demás de un modo tan brutal corremos el riesgo de perder estilos musicales, de que mucha gente no llegue a conocerlos, corremos el riesgo de perderlos, eso no puede suceder porque son historia del arte”.

A lo largo de su camino artístico, Marwán ha compartido canciones con artistas del nivel de Leonel García (Sin Bandera), Jorge Drexler, Rozalén, Pedro Guerra, Ismael Serrano, Nach, Iván Ferreiro, Andrés Suárez, Funambulista y Dani Fernández, entre muchos otros

Por último, dime ¿Te consideras más poeta o musico?

Muchísimo más como musico la verdad, se que también soy poeta porque tengo mis libros, mi último libro 'Una mujer en la garganta' está a la altura de mis canciones, pero si tengo que elegir evidentemente yo nací musico, yo soy trovador”.

¡No te lo pierdas! La cita es el próximo 4 de marzo en el VK Food Park ubicado en el Blvd. Venustiano Carranza 8220, Los Rodríguez, a las 20:30 horas, los boletos rondan entre los 600 y 450 pesos y se pueden adquirir en la página www.marwanweb.com o enviando un WhatsApp al número 8441962602.