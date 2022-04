‘Me siento violada’... Ángela Aguilar reacciona a fotos filtradas con Gussy Lau, 15 años mayor que ella (video)

Ante la filtración, y desde su cuenta de Instagram, la joven de 18 años compartió un video de seis minutos, para expresar su sentir sobre las imágenes que fueron difundidas sin su consentimiento.

“Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran”.

Visiblemente afectada, la hija de Pepe Aguilar expresó que todo se trató de una traición a su confianza y continuó expresando su sentir con este lamentable hecho.

“Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Gussy Lau?, el novio de Ángela Aguilar y por qué le tiene miedo a Pepe Aguilar

Además del escándalo mediático que provocó la ventilación de su presunto noviazgo, la cantante asegura que sumado a haberse visto afectada en el terreno amoroso y económico, la relación con su familia no está del todo bien.