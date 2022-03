Mhoni Vidente predice cuántos años pasará ‘El Bronco’ en prisión

Ahora, Mhoni Vidente predijo que ‘El Bronco’ estará en la cárcel más de 36 meses, y agregó que a él se unirán otros exmandatarios mexicanos. “Lo meten preso, veo que le van a dar 3 a 7 años de cárcel (...) La carta del emperador me dice que próximamente otro exgobernador de Chihuahua o Veracruz, se ve que lo van a quitar (del cargo). El que está actualmente o lo quitan o lo tumban del poder, al exgobernador de Chihuahua lo van a mandar a México y lo meten preso” , señaló.

Esta no es la primera vez que Mhoni Vidente asegura que sus predicciones se han cumplido. En 2021, la famosa astróloga había advertido sobre la muerte de Vicente Fernández a través de una de sus predicciones cinco meses atrás de que se diera a conocer el fallecimiento del cantante.

Sobre el futuro de México, Mhoni Vidente afirmó que el actual gobernador de Nuevo León tiene fuertes aspiraciones a la presidencia. “Sobre Samuel García se puede decir que ya es candidato a la presidencia de la República para el año 2024, pero no creo que vaya a ir él, va a ir Luis Donaldo Colosio hijo. Del norte del país saldrá el nuevo presidente de México para el año 2024” , finalizó.

El pasado 20 de julio, la vidente lanzó las cartas a través de un video del canal de YouTube Mundo Hispánico, en donde alertó a la familia Fernández de que una tragedia estaba rodeándolos.

“Sale la carta de la muerte acechando completamente a la familia de los Fernández, si no es Vicente Fernández Jr., es Vicente Fernández papá, esta carta está detrás de ellos en cuestiones de enfermedades, de tragedia, de secuestros, de problemas familiares, tienen que hacer una buena limpia para quitarse de encima esta carta, y la carta del diablo que no los deja avanzar, no los deja crecer”. Enfatizó que esta carta significaba tragedia y dolor para la familia, por lo que los llamó a estar alertas. En fechas recientes, Mhoni también dijo que Don Chente se le apareció en un sueño, para enviarle un mensaje a sus hijos.