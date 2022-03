$!Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’, es vinculado a proceso; se queda en prisión

El juez determinó que el ex mandatario tendrá que permanecer en prisión como medida cautelar, desde donde enfrentará su proceso tras ser vinculado por el delito de aportaciones ilícitas para financiar su campaña presidencial del 2018.

Esta noche el ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, fue vinculado a proceso por el caso de las “Broncofirmas”.

El día de ayer jueves por la mañana, en entrevista con una estación de radio, el abogado de Rodríguez Calderón, Víctor Olea, dijo que su cliente fue detenido por un delito electoral y mencionó una serie de irregularidades en el proceso en contra del ex mandatario del estado.

“No solo no se le notificó, sino que se le detuvo con una orden de aprehensión cuando por no ser un delito de prisión oficiosa pudieron haberlo citado por los conductos legales a esta audiencia de imputación sin necesidad de haber sido detenido”, dijo su abogado.

