Millie Bobby Brow habla sobre la ‘abrumadora’ sexualización que ha vivido

Apenas tenía 12 años cuando su nombre e imagen comenzaron a circular por todo el planeta. Ahora, que recién cumplió 18 el pasado 19 de febrero, Millie Bobby Brown reflexiona sobre cómo ser una celebridad la ha llevado a vivir experiencias no siempre agradables. Y es que desde 2016 la carrera, figura y vestimenta de la actriz son tema de conversación en los medios de comunicación y en las redes sociales.

“Durante las últimas dos semanas, desde que cumplí 18 años, he tenido que lidiar con eso más que nunca. He visto una diferencia clara en la manera en que la gente actúa (conmigo) y cómo los medios y las redes sociales han reaccionado a mi mayoría de edad (...) Creo que eso no debería cambiar nada, pero es asqueroso. Y una representación muy buena de lo que sucede en el mundo, cómo se sexualiza a las chicas jóvenes”, concluyó.