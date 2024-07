¡Cuidado en todas partes! Captan a ‘montachoques’ en el supermercado; así es su modus operandi

De acuerdo con el video, se requiere de la complicidad de al menos tres personas; por lo que mientras una realiza el impacto intencional, las otras dos sustraen las pertenencias de la víctima, aprovechando la confusión del percance.

El hecho delictivo tiene una duración de menos de un minuto y la víctima no nota que ha sido asaltada.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Atacan’ de nueva cuenta montachoques en autopista Monterrey a Saltillo; exhiben con VIDEO modus operandi

Otro caso relatado en redes sociales por la usuaria de TikTok, Beremastretta, menciona que fue víctima de ‘montacoches’ cuando una mujer le chocó su carrito de compras de forma intencional y asumió una actitud violenta, acción que fue aprovechada por la cómplice para hurtar la cartera de la bolsa de la mujer; a lo que la víctima se percató del robo unos minutos después.

“Me volaron la cartera en Costco, pero me montaron todo un showcito. Dos señoras me arrinconaron porque una casi me choca de frente con el carrito, pero justo me estaba estacionando y la otra se me puso a lado y entre ellas tenían contacto”, relató quien sea identificada como Berenice Mastretta.

La también actriz presintió que la situación era anormal, ya que después de lo relatado, las sospechosas se marcharon.

TE PUEDE INTERESAR: Así operan los ‘montachoques’ en la Saltillo-Monterrey; esto es lo que debes hacer