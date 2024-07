Debe Coahuila impulsar el turismo con inversión y seguridad: Oficinas de Convenciones y Visitantes

“La conectividad es fundamental para expandir nuestro alcance turístico y económico”, afirmó.

Por su parte, Raúl Rodarte señaló que Coahuila no solo necesita promoción, sino una estrategia integral, por lo que consideró fundamental la colaboración entre sectores para desarrollar paquetes turísticos atractivos que incluyan desde vuelos hasta experiencias locales. Este enfoque integrado también busca beneficiar el comercio regional, no solo el turismo.

Además, Enrique Ayala expresó su preocupación sobre la percepción de seguridad en Coahuila, particularmente entre los turistas estadounidenses. “Muchos aún tienen temores infundados sobre la seguridad en nuestro estado”, comentó. “Es crucial promover la realidad de nuestras áreas turísticas seguras y nuestras instalaciones de calidad”.