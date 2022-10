‘No lo volvería a hacer’, dijo Eduin Caz luego de probar drogas

Eduin Caz, el vocalista de Grupo Firme reveló que consumió drogas durante la celebración que se hizo en un club del Resorts World Las Vegas luego de que el “Canelo” Álvarez le ganara a Gennady Golovkin.

Fue durante una plática con el cantante de género urbano, Nicky Jam, donde el intérprete de “Ya supérame” soltó la sopa y contó cómo fue la sensación.

Publicidad

Recordemos que hace unas semanas, el boxeador se coronó por decisión unánime y tras ello, el centro nocturno Night Club se llenó de diversas celebridades para celebrar el triunfo.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasa detrás de cámaras? Grupo Firme planea sacar su propia serie

Ante esto, Eduin dijo: “Llegamos muy temprano y nos pusimos a jugar baraja, blackjack, estábamos jugando, e iban otros amigos que les gusta fumar, yo no fumo. Te lo juro que no uso drogas, no es lo mío y no se me da; la borrachera bienvenida, pero las drogas no es lo mío y me dice un amigo: ‘No que todos’, traía unas gomitas y me dio una gomita”.

Publicidad

Si bien aceptó probar el alimento, aseguró que no tiene adicción por los narcóticos y tampoco fuma, pues reconoció que su único vicio es el alcohol.