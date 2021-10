$!‘No regresaría por ninguna cantidad de dinero’; Ruby Rose denuncia abusos en el set de ‘Batwoman’

“Peter Roth, tu eres el primero. Eres el capítulo uno”, así empezó una de sus declaraciones en su cuenta de Instagram, dirigida al director ejecutivo de Warner Bros. Television Studios, del cual sería presidente desde 1999 hasta principios de 2021.

Roth ha participado en producciones importantes de Warner Bros, como lo son Two and a Half Men, ER, The West Wing, The Mentalist, Without A Trace y Friends.