‘No son mi sangre’... Alfredo Adame asegura que no son suyos los hijos con Mary Paz Banquells

El conductor de televisión y actor de telenovelas, Alfredo Adame, volvió a generar polémica al despotricar en contra de sus hijos biológicos, fruto de la relación con Mary Paz Banquells, pues asegura, no llevan su sangre.

Diego, Sebastián y Alejandro, fruto del matrimonio del actor y la también actriz Mary Paz Banquells han sido negados por su padre dejando en claro que no tiene ningún tipo de buena relación con ellos.

Durante una entrevista, Adame tuvo duras palabras en contra de sus hijos, a quienes los menospreció y desconoció como tales. Incluso, aseguró que no llevan su sangre.

“No hay relación, no son mis hijos y no hay ninguna relación. No son mis hijos, no llevan mi sangre. Los desconozco totalmente y los desheredé desde hace un año. Mi sangre no es así”, afirmó.

Del mismo modo, el polémico presentador de televisión aseguró que a su exesposa, Mary Paz Banquells, no le tocará nada de su fortuna.

“No le toca nada porque yo estoy casado por bienes separados ella nunca puso un peso partido por la mitad. Se llevó todo lo de la casa, cuando se fue la dejó vacía”, añadió.