Otra vez Alfredo Adame apunta a políticos de Coahuila: ahora ‘se la raya’ al alcalde de Parras

Esta es la segunda ocasión que el ex presentador de televisión dedica “una mentadita”, a un político de Coahuila

En redes sociales circula un video en el que el ex conductor de televisión Alfredo Adame, le envía un particular saludo al alcalde de Parras de la Fuente, Ramiro Pérez Arciniega señalando que es de parte de el ex alcalde Evaristo Madero Marcos y quien actualmente es regidor.

En el gráfico donde el también acusa al alcalde por robo, dejando claro que se trata de un mensaje que envía su antecesor Evaristo, insulta al edil enviándole una de sus acostumbradas “mentadas”.

“¡Hola, qué tal, amigo Ramiro Pérez! Te mando un saludo y un abrazo muy afectuoso y mi querido mapache”, seguido de una mentada, “porque ya me dijo tu amigo Evaristo que eres bien pinché rata”, menciona Adame.

En el mensaje altisonante, también invita a Pérez Ariciniega a que se “ponga las pilas” o de lo contrario le darán una golpiza “para que se aliviane”.

