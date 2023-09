Papá de Checo Pérez confirma nuevo disco de Luis Miguel

Y aunque el diputado aseguró que no era vocero ni de Luismi ni de su hijo, no se quedó con las ganas de dar a conocer la opinión que tiene de la relación amorosa que sostiene el cantante con la diseñadora española, pues es uno de los defensores de ese noviazgo, pues aseguró que Paloma es una mujer que lo respalda, en todos sentidos, ya que la familia de Cuevas también se ha convertido en la familia del “Sol” , que lo ha estado acompañado en su reciente gira.

Aunque ese no fue el encuentro más reciente que el papá de Sergio “Checo” Pérez tuvo con los medios de comunicación, pues ayer volvió a aparecer de forma pública, en un evento con fines políticos pues, cabe recordar, que Pérez Garibay es diputado federal actualmente, pero eso no impidió que reporteras y reporteros del mundo del espectáculo se dieran cita para conversar con don Antonio , a quien volvieron a preguntar por el paradero de Luis Miguel pues, desde que un cirujano argentino, habló de las supuestas operaciones a las que ha sometido al cantante, ha sido tema de qué hablar.

”Le faltaba una gran mujer como la que ahora tiene a su lado (...) y no hay nada más importante en esta vida que la familia”, aseguró.

En este sentido, don Antonio aseguró que, si bien, no ha visto el anillo de compromiso que, en persona, ya le han hablado mucho de él: “Yo lo único que les digo es que se preparen para ver ese anillo de compromiso, yo no lo he visto, me lo han platicado (y es) grande, muy grande. Hay una marca y una empresa en el mundo, que es el número uno, y ella sabe el kilataje”, destacó.