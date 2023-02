$!Recorren los 100 años de magia de Disney; Van de Mickey a Skywalker en exposición

En una gran sala se proyectan las escenas a las que acompañan muchas de las canciones y melodías más conocidas de Disney, de películas como ‘Lady and the Tramp’, ‘The Three Caballeros’, “Fantasy” o “The Little Mermaid” y se exhiben las partituras de numerosas composiciones.

No es la única pieza de vestuario que puede verse. También está el vestido rojo de Cruella de Vil para el filme ‘Cruella’ (2021), el del capitán Barbossa, interpretado por Geoffrey Rush en “Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl” o la brújula que llevaba siempre consigo el protagonista de esta película, el famoso capitán Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp.

Durante todo el recorrido el visitante descubre el universo Disney o rememora muchas imágenes de su infancia o juventud, o de la infancia y juventud de sus hijos o nietos. Y es que hay objetos para todos los gustos y recuerdos para todas las generaciones.

Christoph Scholz, director de Semmel, la compañía encargada de montar esta exposición, contaba cuál fue su primer recuerdo de Disney cuando era niño y vivía en la Alemania del Este, antes de la reunificación: Los libros de cómics que sus familiares de la Alemania Occidental le llevaban escondidos cuando iban de visita.