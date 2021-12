Responde Montserrat Oliver sobre las ‘famosas del narco’ y el libro de Anabel Hernández

“A mí me da risa que hoy se espanten de eso, cuando es sabidísimo que en muchos ámbitos ha habido fiestas privadas y todo, y todo el mundo ha ido a hacer sus shows y todo. No sé ahorita qué rollo traigan”, comenzó diciendo Montserrat sobre la publicación del libro, no sin antes aclarar que hasta el momento ella no ha tenido ninguna relación con un integrante del crimen organizado.

“Yo no, no he andado con ningún narco, pero si hubiese andado con alguno pues sí les decía... pues sí sabía (que era narco) y me fue bien, muy mi pedo”, dijo entre risas Oliver y agregó: “Yo no he andado con ningún narco... aún, no sé mañana”.