Ismael ‘el Mayo’ Zambada se declara no culpable en audiencia en Nueva York

Ismael ‘El Mayo’ Zambada se declaró no culpable de los 17 cargos que los fiscales de Estados Unidos presentaron hoy en su contra en la Corte de Brooklyn, en Nueva York.

Algunos de los cargos que enfrenta Zambada son narcotráfico, homicidio y lavado de dinero, entre otros.

De acuerdo con los fiscales, este es el caso más importante presentado en contra de un narcotraficante en las cortes estadounidenses, como fruto de una investigación de varias décadas.

“Zambada es quizá el narcotraficante más poderoso del mundo”, señaló el fiscal Francisco Navarro.

Zambada escuchó los cargos en su contra desde una silla y con vestimenta color caqui. De acuerdo con los medios locales, el hombre no demostró emoción alguna y, tranquilamente, respondió ‘no culpable’ cuando se le cuestionó sobre los cargos.

Los fiscales solicitaron al juez James Cho que decretara la prisión preventiva en contra de Zambada, mientras se desarrolla el proceso debido a su alto perfil criminal.

Aseguraron que no hay otro lugar que garantice que no escapará más que una cárcel en Estados Unidos. La defensa no se opuso, por lo que el juez autorizó el encarcelamiento de Zambada en Nueva York.