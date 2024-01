¿Sale de una cárcel para entrar a otra? Aleska Génesis está en ‘LCDLF 4’

En una sorprendente vuelta de los acontecimientos, la controversial figura de la televisión, Aleska Génesis, ha ingresado a “La Casa de los Famosos 4” apenas unas horas después de haber salido de prisión en México. La reconocida personalidad se encontraba detenida por su presunta participación en el robo de relojes de alta gama.

El ingreso de Aleska al reality show de telerrealidad ha generado un revuelo mediático, con muchos espectadores expresando su asombro ante la rapidez con la que ha pasado de las rejas a las cámaras de televisión.

Antes de entrar a la casa, la modelo relató lo que sucedió antes de ser detenida y su posterior liberación:

“Mi abogado me llamó para advertirme que si subía a ese vuelo sería detenida en México. Mis hermanas me rogaron que pensara en ellas, que no abordara, pero decidí no huir como si fuera una delincuente, porque no lo soy. Cerré los ojos y pensé en ese alguien que me respalda y nunca me deja sola”, relató.

“Aprendí que así estés pasando por el desierto, mantén siempre tu fe inquebrantable porque es lo único que va a hacer el milagro”, afirmó.

“Estoy más que preparada para entrar a la casa de los famosos y que vean quién es la verdadera Alexa Génesis. Soy inocente y estoy libre”, dijo en tono triunfante y dispuesta a llevarse el premio de 200 mil dólares que ganará el primer lugar.