Sharon Stone, una estrella que ‘brilla’ desde Hollywood al mundo

Yo pensaba que iba a ser normal... me puse mi bikini, un traje de baño para cubrirme y bajé a la piscina. Pero al volver a la habitación no podía entrar. Se habían robado todo. Mi ropa, mis lentes de contacto, mi cámara, mi ropa interior, mi cepillo de diente, todo. Solo tenía lo que me había cubierto con el traje de baño y unas sandalias. Me dijeron que tenían que sacarme del hotel, que no era seguro para mí, sin ningún guardaespaldas. Me sacaron por atrás, pero igual había miles de personas afuera gritando, alguien vino corriendo, me pisó tan mal que me arrancó la uña del pie. Yo estaba sangrando, pero no podíamos parar. Subí al auto y la gente empezó a golpear el auto, mis amigas se subieron encima de mí, para cubrirme. No sabía qué hacer y el pobre guardaespaldas tampoco.

Tal cual. Yo no sabía lo que podía pasar. Cuando fui a Cannes, dejamos el hotel en un autito con mis dos mejores amigas que habían venido conmigo. Tenía un auto y un solo guardaespaldas. Cuando llegué a la alfombra roja, los paparazzi estaban todos vestidos con smoking y a lo lejos me acuerdo que escuché algunos gritos de algunos fans que ya habían visto Basic Instinct durante el día. No podía creer que conocieran mi nombre. Entramos, vimos la película y cuando salí, era un verdadero caos. Traté de volver al hotel con el auto, pero era imposible, estaba lleno de fans esperándonos.

Para quienes no lo recuerden, ‘Instinto Básico’ trataba sobre un brutal asesinato investigado por el violento policía que interpretó genialmente Michael Douglas. Y en esa misma investigación es que aparece la seductora sospechosa Sharon Stone , incluyendo la polémica escena en medio del policial interrogatorio, cuando al descruzar las piernas muestra que no lleva ropa interior. Al día de hoy, ella insiste que el director solo le había dicho que la escena iba a ser una ‘sugerencia’, sin mostrar demasiado, pero que durante el rodaje, el director le había dicho que se notaba en cámara la ropa interior de color blanco (que en la historia se suponía que no llevaba puesta) y ella decidió quitársela para guardarla en un bolsillo.

Yo también era una estrella con mucho músculo (Risas). Tuve suerte. Cuando me llamaron para ‘Total Recall’, siempre trataban de mostrarme muy femenina, muy señorial. Y eso me mataba. Todos decían que no usara tacos altos porque era más alta que los actores, que no fuera tan agresiva, que no opinara demasiado. Traté todo, pero esa vez no me importó y me fui con pantalones ajustados, un sweater tejido, tacos bien altos, parecía una gigante vikinga y cuando entré a la sala, Arnold enseguida dijo “Ella es muy buena, es grande, fuerte, me gusta”.

Es algo que lleva tiempo. Yo no quise el personaje de Basic Instinct por ser una mujer fatal, me gustaba porque ella era brillante, porque era una mujer complicada, porque para mí era una completa psicópata. Me parecía fascinante. Me parecía igual que el personaje de Orson Welles en ‘The Stranger’ (1946). Y creo que lo hice tan bien que la gente ni siquiera entendió lo difícil que era representarlo, porque para hacerlo me quebró por completo, tenía pesadillas, caminaba dormida. Fue muy difícil esa actuación.

¿También resultó ser una de las primeras actrices en exigir que le pagaran igual que a los grandes de aquel entonces como Schwarzenegger?

Es que yo cobré 500.000 dólares por Basic Instinct y Michael (Douglas) cobró 14 millones de dólares. Cuando yo dije que en la siguiente quería cobrar por lo menos 2 millones, me dijeron que las mujeres no ganan más de un millón. Y no me pareció para nada justo. Y dije “No”. Dijeron que tenía que hacerlo. Lo hablé con mi padre y él mismo me dijo “No tienes que hacer nada” y cuando le volví a plantear “¿Qué pasa si no vuelvo a trabajar nunca más?” Él me dijo “¿Después de haber hecho el mayor éxito del cine en el mundo? Veamos si no vas a volver a trabajar. ¿Por qué no esperas y ves que pasa?”

¿Es por eso que fue una de las primeras actrices en producir sus propios trabajos, como la película de vaqueros ‘The Quick and the Dead’?

Ahí también tuve mucha resistencia por todo lo que pedía. Quise a Leo DiCaprio y me dijeron que tenía que pagarle de mi propio bolsillo. Ok. Después pedí a Russell Crowe y nadie entendía como me interesaba alguien tan desconocido en aquel entonces. Y a mí me parecía un genio como actor. Lo mismo cuando pedí a Sam Raimi como director, creían que podía filmar gratis y cuando él después filmó Spider-Man terminó siendo el director con mayor recaudación que tuvieron. Pero por esa elección, me prohibieron en el estudio por ocho años. Para una mujer, todo era muy difícil. Cuando yo quise dirigir incluso cobrando poco me dijeron “No, no, no queremos mujeres dirigiendo cine”. Todas eran negativas. Pero estamos hablando de hace 30 años atrás.