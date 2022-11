EL PRIMER PREMIO

¿Te acuerdas del primer premio que recibiste en tu carrera como director de cine?

El primer premio que recibí fue de los ferrocarrileros en (el Festival Internacional de) Cannes, por la película ‘Amores Perros’.

¿Dónde guardas ese premio, hoy?

Lo tengo en un lugar especial, en una pequeña biblioteca que tengo en mi casa.

¿Cuántos premios hay ahí? ¿Los contaste?

No, no los tengo todos ahí. Sólo tengo algunos ahí significativos y ya.

¿Con tantos premios ganados, llegaste a regalar alguno a algún familiar o amigo?

No, no. (Riendo) No se regalan. Hay que ponerlos en un lugar especial. No hay que tomarlo tampoco muy en serio pero, en su momento, son importantes reconocimientos. Son como un abrazo, uno lo guarda, lo siente, lo vive.

¿Hay lugar para un Oscar más?

Pregúntaselo a los académicos (Risas).