Stella McCartney celebra sus 50 años y dos décadas al frente de su marca

En una entrevista con Interview Magazine en 2012, el periodista le preguntó si la reacción de su padre cuando leía algo que habían escrito sobre él le había causado alguna impresión. “ Sí, pero como cualquier padre, ¿sabes? ”, dijo. “ No creo que mi padre realmente leyera sus críticas. Nunca comprábamos periódicos, nunca. No los compro ahora. Así que tengo que decir que crecimos realmente aislados de esa parte de nuestra vida ”, añadió. “ Quizá en una burbuja. Hubo momentos en los que todo estaba presente y luego, la mayoría de veces, no era parte de la rutina diaria. Era solo el trabajo de papá ”.

“Me imagino vikingos sentados alrededor de una olla, hirviendo los últimos huesos del alce que han despellejado para obtener la piel y creo, vaya, estamos todavía allí”, dijo la modista a Vogue en 2019. “Creo que el momento del que estoy realmente orgullosa es de construir un negocio sin usar animales. Y, con suerte, cambiar la percepción de la gente de cómo se puede hacer moda de lujo”, dijo a Interview Magazine.

No solo ha prescindido del uso de cuero o pieles, también ha apostado por alternativas a materiales que tienen un alto impacto en el medioambiente, como el PVC, a través de la innovación.

“¿Es satisfactorio tener que trabajar duro en la parte de la invención?”, le preguntó una periodista de The Guardian en 2019, “No, no es como si dijera: ‘Oh, no voy a usar PVC porque el desafío me hará más creativa’”, contestó. “Es como, ‘bueno, eso es una mierda, y encima solo tengo tres lentejuelas que puedo usar en dos combinaciones de colores en lugar de las 5,000 que usarán los demás’. Si todos los demás fueran sostenibles podríamos tener un terreno de juego nivelado, por lo que tengo la sensación de que es injusto, pero es mi elección y creo mucho en mis razones para trabajar de esta manera”.