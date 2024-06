¿Por qué la Nutri Leche es más barata? Profeco revela que no es un producto 100 por ciento lácteo

Una gran variedad de marcas de productos lácteos circulan alrededor de todo México: Lala, Alpura, Santa Clara y hasta Nutri Leche; sin embargo, las fórmulas que se ocupan para cada una varían en sus proporciones, como es el caso de esta última.

Ante esto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó un estudio donde detalla que, a causa de ciertos ingredientes dentro de la fórmula láctea, los productos no pueden ser nombrados como ‘leche’.

La marca protagonista de esta polémica es Nutri Leche, considerada una de las más económicas en el mercado, pero ¿por qué será más barata?

’LA NUTRI LECHE NO ES LECHE’: PROFECO

“No es leche y no debiera llamarse Nutri Leche, y no debe llevar una vaca pintada, porque la gente no está probando leche”, dijo Ricardo Sheffield Padilla, titular de la dependencia.