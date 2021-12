$!Tráiler coreano de Spider-Man No Way Home revela imágenes inéditas (video)

A unos días de su estreno, Spider-Man: No Way Home sigue dando de que hablar pues la película protagonizada por Tom Holland y producida por Sony Pictures y Marvel Studios se ha convertido en un fenómeno mundial antes de llegar a las salas de los cines.

Spider-Man No Way Home tendrá una duración de 150 minutos, o lo que es lo mismo, 2 horas y 30 minutos; en comparación, Spider-Man Homecoming duraba 133 minutos mientras que Spider-Man Far From Home tenía una duración de 129 minutos.

También se ha confirmado que Spider-Man No Way Home tendrá una calificación por edades PG-13, es decir, la misma calificación que el resto de películas del UCM, con lo que no será recomendable para menores de 13 años.

Spider-Man No Way Home se estrena en cines el próximo miércoles 15 de diciembre de 2021 en México.