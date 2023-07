¿Wendy ‘La del Barrio’? Apio Quijano señaló a su compañera de ser de ‘bajo mundo’ en ‘La Casa de los Famosos’

“Te lo digo aquí ¿Cómo ves?” dice Guevara mientras se nota agresiva y manotea. A lo que Apio le contesta notablemente desconcertado sobre lo que le reclama , “¿Qué? O sea, me estás... yo no sé ni que te dijo”, refiriéndose a las palabras de la boxeadora.

Así es Wendy tiene que resolver sus propios pedos y no culpar a nadie por lo que ella vivió y Apio no tiene culpa, el al decirle conocer tu mundo jamás fue para hacerla menos o clasista como se inventan, si no curiosidad y admiración #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/xbJ0WldPLm

“Yo te lo estoy diciendo a ti, yo soy de bajo mundo ¿y qué?, ella fue y me dijo”, expresó la influencer mientras señalaba a la boxeadora. “’Oye que dice que tú eres de bajo mundo’, sí me dijiste. Tu fuiste en la tarde”, insite Wendy mientras que Juárez acepta que se lo dijo.

“Jamás en la vida, y te voy a decir algo”, replica Apio mientras intenta calmar los ánimos de su compañera.

“No me estés apuntando, te estoy diciendo lo que me dijo, y sino me quieres creer me vale pura $%&#. Como tu quieras” expresó a gritos Guevara notablemente molesta y con el rostro mostrando furia.

“Perfecto va”, le contestó ofendido Apio, mientras se alejaba de Wendy. “Aquí la gente todo ve y nimoderrimo, y si me voy me voy tranquila porque yo he sido real y transparente con la gente”, se le escucha gritar a la integrante de ‘Las Perdidas’ mientras se dirige a una cámara.