‘When I’m Gone’, ‘Navegando’ y ‘Contigo Quiero’ lanzamientos musicales que no debes perderte

‘Navegando’

9/10

Mike Bahía

Disponible en: Apple Music, YouTube y Spotify

“Soy como un velero y puedo avanzar contigo porque eres como la brisa, si me llevo tu sonrisa dónde quiera no me hará falta una visa, si es contigo quiero naufragar, flotando, pero sin mojar. Me hace bien si eres mi capitán, navegando se siente volar”, son las primeras frases que interpreta Mike Bahía en el tema “Navegando”. Manuel Lenis es quien dirigió el clip de esta canción que es parte del disco “Contento”. El intérprete está feliz de haber llegado a 100 millones de streams en spotify.